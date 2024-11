É preciso dinheiro, mas a ideia e o conceito já existem. Misha Klimovsky, um dos fundadores da Neonoo, promete revolucionar o mundo com os seus cubos inteligentes, em 'parceria' com a Inteligência Artificial (IA). Os mentores do projeto acreditam mesmo que podem fazer a diferença.

"Cada criança é uma criança e cada uma delas utilizará o cubo de uma certa forma, nenhuma o utilizará de igual modo. Mas o nosso conceito não se baseia apenas no cérebro, mas no corpo todo. São todos os gestos que nos dirão como ajudar a criança, os seus movimentos serão fundamentais para que os cubos interajam com a inteligência artificial e depois esta dirá qual o modo mais personalizado para ajudá-la", diz o russo ao SAPO24.

neonoo

A ideia para este projeto surgiu em 2022, mas só no ano passado ganhou forma, tudo porque, como o próprio refere, os membros da equipa têm crianças com problemas como autismo, défice de atenção ou dislexia.

"Temos a missão de ajudar as nossas crianças, mas queremos fazer o mesmo com todas as que existem no mundo. O projeto está comprovado e temos tido resultados. Há 400 milhões de crianças por todo o mundo com este tipo de problemas e a nossa ideia é revolucionar esse mesmo mundo, só precisamos de apoio. Não estamos a vender porque precisamos ainda de muitos meios, precisamos de dinheiro para a produção. Podemos apenas, neste momento, partilhar os cubos que temos com esta comunidade gigante", salienta.

Estes três dias de Web Summit, em Lisboa, já trouxeram boas novidades.

"Temos tido alguma procura por parte de investidores, já falámos com algumas dezenas e temos reuniões marcadas. Isso é sinal que gostaram do projeto e que veem no mesmo um projeto com futuro. Demos a ideia base, mostrámos exemplos do que já fizemos e eles ficaram entusiasmados. O nosso objetivo global é dar mais uma arma para ajudar estes milhões de crianças. Acreditamos mesmo que será uma arma de sucesso", refere Misha, salientando que a ideia passa por vender este produto por "90 euros".