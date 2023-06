"Terminada a obra do aterro, e numa altura em que a obra do Palco-Altar está a pouco mais de um mês de estar concluída, o Parque Tejo vai abrir as portas ao público, por algumas horas, este sábado, 10 de junho, entre as 10h00 e as 17h00", informou a Câmara Municipal de Lisboa.

A entrada no Parque Tejo — Campo da Graça, na denominação da JMJ — será livre e deverá ser feita pela Praça Gago Coutinho.

De acordo com a autarquia, "a visita terá um percurso definido pelo recinto, passando perto da ponte ciclo-pedonal que está em fase de conclusão, até chegar à zona onde está a ser construído o palco. Pelo caminho, passagem pelo 'talhão modelo', que vai mostrar os equipamentos que cada zona do Parque Tejo – Lisboa vai ter durante a Jornada Mundial da Juventude, entre bebedouros, contentores de higiene urbana, etc...".

Para Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, esta é "uma oportunidade única para todos verificarem no terreno o investimento que a cidade está a fazer neste recinto".

"Aqui vai nascer, em setembro, o novo parque de Lisboa. Uma área que até há bem pouco tempo era um aterro sanitário e que em breve estará apta a ser usufruída por todos os que a queiram frequentar. É uma obra de e para todos os Lisboetas. E que ficará para o futuro da cidade. A obra nasce por causa da JMJ, mas irá muito além deste evento", refere.

Na terça-feira, na conferência de imprensa de apresentação do programa do Papa Francisco em Portugal, o autarca lembrou que a preparação da JMJ é um "trabalho conjunto" e que "a grande obra de terraplanagem no Parque Tejo está concluída". As fundações do altar "estão completamente terminadas" e este estará concluído até 9 de julho.

No último dia da Jornada Mundial da Juventude, domingo dia 6 de agosto, o Papa celebra a missa do Dia Mundial da Juventude no Parque Tejo, onde já esteve no dia anterior, durante a Vigília.

Os custos do Parque Tejo

Com um valor de 2,98 milhões de euros, o altar-palco no Parque Tejo-Trancão acabou por ficar com um custo abaixo dos iniciais 4,2 milhões de euros, um número que provocou várias críticas, incluindo do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A obra está a cargo da Mota-Engil, após o contrato ter sido celebrado em 13 de janeiro deste ano com prazo de execução de 150 dias.

Em 10 de fevereiro, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, afirmou que o altar-palco iria passar de 5.000 metros quadrados para 3.250, enquanto a sua capacidade alterada de 2.000 para 1.240 pessoas e a altura reduzida de nove para quatro metros.

Em 15 de dezembro de 2022, foi também atribuída uma empreitada de execução da cobertura do altar-palco, no valor de 1,1 milhões de euros, à empresa Oliveiras, S.A – Engenharia e Construção, para ficar concluída em 60 dias.

Por seu lado, a empreitada de obra pública para a construção da ponte pedonal sobre o Rio Trancão foi adjudicada à empresa ABB - Alexandre Barbosa Borges, SA, num valor total de quase 3 milhões de euros, em 14 de junho de 2021, com um prazo de execução de 299 dias.