Uma edição numerada de 50 camisolas de lã postas à venda no site da Web Summit ao preço de 780 euros cada esgotou em menos tempo do que aquele em que decorre o evento em Lisboa. No catálogo da loja podia ler-se que se trata da "camisola icónica usada por Paddy Cosgrave" e que estava à venda pela primeira vez numa edição "super-limitada constituída por 50 peças numeradas". Na descrição, acrescentava-se ainda que a camisola “ é feita à mão por artesãs locais no Condado de Donegal, na Irlanda”.

Na rede social Twitter, o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, quis esclarecer a razão de colocar à venda uma linha de vestuário da qual faz parte uma camisola, igual à que ele próprio já usou várias vezes (o jornal Público refere, a título de exemplo, que é o modelo da camisola que levava vestida quando lhes deu uma entrevista).

"A minha mulher não tem qualquer interesse em lançar um negócio com objetivo de lucro. Trata-se apenas de ajudar uma indústria que está a desaparecer na região rural onde nasceu na Irlanda. Muitas mulheres da sua família obtinham rendimentos através desta atividade", escreveu.

Não foram apenas as camisolas de lã a esgotar. Outro modelo, no catálogo do site, também esgotou, custando cada 850 euros, e o mesmo aconteceu com hoodies (camisolas com carapuço) para crianças do 1 aos 6 anos, e que custavam 240 euros.

créditos: DR

Outros produtos à venda na loja online da Web Summit são T-shirts “produzidas com materiais sustentáveis e práticas éticas de trabalho”, garrafas de água e copos de café em materiais nacionais, vidro e cortiça, que por 25 euros euros permitem que “mesmo após o final da Web Summit, se possa desfrutar de um pequeno pedaço de Portugal diariamente”, assegura o site.