D. José Ornelas, bispo de Setúbal, foi hoje eleito em Fátima como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, diz a Agência Ecclesia.

O novo presidente tem 66 anos, era vogal do Conselho Permanente da CEP no último mandato e está à frente da diocese de Setúbal desde 2015, ano em que foi ordenado bispo, depois de ter sido responsável mundial pela Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos).

D. José Ornelas tem acompanhado de perto os problemas sociais na Diocese. Recentemente, uniu-se às vozes que condenam "o racismo, a injustiça e a exclusão", referindo que estas não têm lugar na Igreja Católica.

Como vice-presidente da Conferência Episcopal foi eleito D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, à frente da Diocese desde 2011, ano em que foi ordenado bispo, depois de ter sido reitor do Santuário de Fátima.

Além do presidente e do vice-presidente, o Conselho Permanente inclui cinco vogais: D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa; D. Manuel Linda, Bispo do Porto; D. José Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda; o Cardeal D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima; e D. Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora. O secretário da CEP, padre Manuel Barbosa, foi reconduzido no cargo.

Manuel Clemente assumiu interinamente o cargo de presidente da CEP em junho de 2013, após resignação do cardeal José Policarpo, e um mês depois de ser nomeado cardeal-patriarca de Lisboa pelo Papa Francisco.

Em 2014 foi reeleito no cargo para um mandato de três anos, ao que se seguiu uma reeleição para o triénio 2017-2020. Até agora, a vice-presidência da CEP foi ocupada pelo Cardeal António Marto, Bispo de Leiria-Fátima.

A Assembleia teve ontem início, na Casa de Nossa Senhora das Dores do Santuário de Fátima. Previa-se que o novo presidente fosse conhecido apenas durante o dia de amanhã, quarta-feira.