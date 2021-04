O Santuário de Fátima já tinha confirmado anteriormente ao SAPO24 que estavam a decorrer trabalhos no sentido de realizar as celebrações de 12 e 13 de Maio com a presença de peregrinos.

Quantos aos moldes desta peregrinação, fonte do Santuário confirma que será "algo semelhante a Outubro", ainda sem divulgar o número de peregrinos permitidos no recinto.

Depois de D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, confirmar à Família Cristã que o Cardeal D. Tolentino Mendonça iria presidir à peregrinação aniversária de maio, o Santuário publicou uma nota no seu site que dá conta da participação de três cardeais nas celebrações mais importantes de 2021.

"As três principais peregrinações internacionais aniversárias de maio, agosto e outubro, em Fátima, vão ser presididas por três cardeais: D. José Tolentino Mendonça, presidirá em maio; o arcebispo e cardeal do Luxemburgo, D.Jean-Claude Hollerich presidirá à peregrinação de agosto e D. Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Baia e primaz do Brasil, presidirá em outubro à peregrinação que celebra a 6.ª aparição de Nossa Senhora aos três videntes na Cova da Iria", pode ler-se.

Recorde-se que em 2020 a Peregrinação Aniversária de Maio aconteceu sem a presença de peregrinos pela primeira vez na história de Fátima. Já em outubro, o Santuário recebeu fiéis, com fortes medidas de segurança devido à pandemia.