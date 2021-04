Ao SAPO24, fonte do Santuário de Fátima confirmou que estão a decorrer trabalhos no sentido de realizar as celebrações de 12 e 13 de Maio com a presença de peregrinos, não havendo ainda programa oficial divulgado.

Contudo, à Família Cristã, o Cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, avançou que será D. Tolentino Mendonça a presidir às celebrações. "Quem preside, e toda a gente vai ficar muito agradada, será o Cardeal Tolentino Mendonça", referiu.

D. António Marto afirmou que o Cardeal irá trazer "uma mensagem que falará ao coração de todos, crentes e não crentes, tema em que ele é muito perito", tendo por base o tema "Louvai o Senhor que levanta os fracos, os abatidos".

"O tema é sempre atual. Nós não imaginávamos, o ano passado, que estaríamos com uma terceira vaga da pandemia. Por conseguinte, é uma peregrinação de confiança e esperança para nos ajudar a viver este momento, com esta confiança de o superar e o vencer, e saber integrar na nossa vida", disse D. António Marto à publicação.

Recorde-se que em 2020 a Peregrinação Aniversária de Maio aconteceu sem a presença de peregrinos pela primeira vez na história de Fátima. Já em outubro, o Santuário recebeu fiéis, com fortes medidas de segurança devido à pandemia.

D. António Marto confirmou também que as celebrações de maio poderão seguir os mesmos moldes — apesar de ainda não haver números de pessoas permitidas no recinto — se se mantiver a evolução da situação pandémica e o plano de desconfinamento.