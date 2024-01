Um homem foi descoberto escondido no compartimento do trem de aterragem de um avião comercial que voou da Argélia para Paris, conta o The Guardian.

O homem, que se acredita ter cerca de 20 anos, não tem qualquer identificação e foi encontrado durante verificações técnicas depois de o voo da Air Algerie, vindo de Oran, na Argélia, ter pousado no aeroporto de Orly, em Paris.

Uma fonte do aeroporto informou que o homem “estava vivo, mas em estado de risco de vida devido a hipotermia grave”.

Os aviões comerciais voam entre 30.000 a 40.000 pés de altitude, onde as temperaturas normalmente caem para cerca de -50ºC e a falta de oxigénio torna improvável a sobrevivência de quem viaja num compartimento de trem de aterragem — que não é aquecido nem pressurizado.

De acordo com dados da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), 132 pessoas – passageiros clandestinos – tentaram viajar nos compartimentos do trem de aterragem de aeronaves comerciais entre 1947 e 2021.