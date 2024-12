Em 2024, a Historic England incluiu na sua lista de património 17 locais e entre eles destaca-se o túmulo de Mary Haddock, situada no cemitério da igreja de St. Clement, em Leigh-on-Sea, no condado de Essex, conta o The Guardian.

Esta descoberta é um verdadeiro tesouro para os fãs de Tintin, pois a personagem do Capitão Haddock foi inspirada pela figura histórica de Richard Haddock, filho de Mary, um destacado marinheiro e figura central da família Haddock, conhecida pelo seu legado naval.

O túmulo de Mary Anna Haddock, datado de 1688, é considerado pelos especialistas em património uma obra notável, não só pela sua qualidade arquitetónica, mas também por ser um dos raros monumentos dedicados a uma mulher durante uma época de profunda desigualdade de género. Além disso, a sua ligação à famosa personagem dos quadradinhos de Hergé torna-a ainda mais intrigante para os entusiastas da obra de Tintin.

O nome Haddock é célebre entre os fãs de Tintin, pois foi a inspiração para o temperamental e alcoólico Capitão Haddock, amigo e protetor do jovem repórter.

A inclusão de um local tão peculiar na lista de património de Historic England não é apenas uma homenagem ao passado, mas também uma provocação ao público, convidando as pessoas a explorarem a diversidade e a riqueza histórica do país. No total, 256 novos locais foram adicionados à lista nacional de património da Inglaterra este ano.