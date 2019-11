Além das valências da Unidade Especial de Polícia, o projeto global, revela o MAI em resposta à Lusa, contempla também "a transferência para o Viso dos Núcleos de Logística e de Formação da PSP, bem como a instalação de toda a Divisão de Trânsito (atualmente dispersa por dois edifícios)".

O projeto abrange também a construção de uma esquadra genérica (com salas de detenção e espaços de apoio a vítimas de violência doméstica), que vai substituir a existente na zona do Viso e em instalações já degradadas, acrescenta.

No local, vai ser ainda edificado um Centro de Operações com as respetivas capacidades de Comando e Controlo.

"No total, o projeto envolve a colocação de 420 polícias nas futuras instalações da PSP no Viso - o que traduzirá uma maior rentabilização operacional dos efetivos, por deixarem de estar dispersos por diferentes espaços como agora sucede", salienta a tutela.

Na segunda-feira, na sequência de numa visita ao Quartel da Bela Vista, o PCP denunciava a falta de condições "dignas" quer para os profissionais, quer para o atendimento à população, considerando aquelas instalações "desadequadas".

À data, e em declarações aos jornalistas, a deputada Diana Ferreira adiantava que ia enviar um requerimento à tutela, a exigir um prazo sobre a conclusão do projeto do Viso, infraestrutura que está prevista vir a acolher a PSP do Porto.

"Sabemos que há a possibilidade de transferência graças ao projeto do Viso, mas precisamos de um prazo para estes profissionais saberem quando terão melhores condições", disse a deputada, que reuniu com o comandante da PSP do Porto, Paulo Lucas.