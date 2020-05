O animal, nascido na Índia, tem idade estimada entre 50 e 54 anos e chegou ao Santuário de Elefantes do estado de Mato Grosso após deixar, no último sábado, o Ecoparque de Buenos Aires, extinto jardim zoológico onde vivia desde 1995, depois de passar a primeira parte da sua vida como atração de circo.

"Agradecemos a todos que nos ajudaram, principalmente ao Ecoparque de Buenos Aires, e às autoridades de Brasil e Argentina, que tornaram possível o transporte internacional da elefante durante esta pandemia", publicou o santuário no Facebook, onde transmitiu ao vivo a chegada do animal. "Mara está em casa!", comemorou a organização.

A viagem estava programada desde janeiro e respeitou procedimentos de segurança para proteger do novo coronavírus tanto o animal e como as duas equipas técnicas que acompanharam parte do trajeto.

Mara, de 5.550 kg, foi transportada em numa jaula-contentor, descarregada com a ajuda de um guindaste por volta das 13h40 locais (18h40 em Lisboa). O animal saiu com cautela, após inspecionar com a sua tromba, por cerca de 40 minutos, a entrada do recinto onde passará a primeira noite, para iniciar a sua adaptação.