Numa altura em que se discute os possíveis sucessores de Marcelo Rebelo de Sousa, Cristina Ferreira não descarta a hipótese de, um dia, ser candidata à Presidência da República.

"Se me perguntasses: "Algum dia tu pensarias ser primeira-ministra?", eu dizia-te imediatamente que 'não'. Sei que não tenho capacidades para o fazer", começou por dizer Cristina Ferreira, em entrevista com André Carvalho Ramos, na CNN Portugal.

"Em relação ao cargo de Presidente da República, até ao dia em que morrer não te vou dizer que não vou ser candidata, porque não sei se o vou fazer ou não", revelou.

Sublinhou ainda: "Por muito que me digam todas as coisas que possas imaginar, por muito que questionem: 'Quem é ela para algum dia pensar que pode vir a ser Presidente da República?'. Mas uma coisa eu deixo-te aqui: Se eu um dia pensar em me candidatar, se um dia fosse eleita, eu iria tentar ser a melhor Presidente da República deste País".

Esta entrevista faz parte da estreia do programa 'CNN Entrevistas', da CNN Portugal' e será transmitida no canal às 22h00 deste sábado, 1 de fevereiro.