Em comunicado, Comando Territorial de Aveiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) informa que "restituiu um texugo-europeu (Meles meles) ao seu habitat natural, no concelho de Albergaria-a-Velha"no dia 9 de abril.

A ação, tomada através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Águeda, ocorreu "na sequência de uma ocorrência que teve lugar no dia 27 de março, na localidade de S. João de Loure, no concelho de Albergaria-a-Velha, após um acidente de viação".

Refere a GNR que o texugo em causa "apresentava vários traumatismos e evidenciava estar bastante debilitado", tendo sido "transportado para o Centro de Recuperação do Parque Biológico de Gaia, com vista à sua total recuperação".

"Decorrido o período de recuperação, foi restituído ao seu habitat natural", indica a nota.