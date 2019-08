A confissão do envolvimento com Maria Butina, uma agente russa que seduziu a elite dos grupos pró-armas nos Estados Unidos para se infiltrar na classe política, transformou Byrne, segundo as suas próprias palavras, em alguém demasiado "controverso" para dirigir a Overstock.com, uma loja online fundada no final da década de 1990.

"Enquanto que acredito que fiz o que era necessário para bem do país, para a saúde da empresa, estou na triste posição de ter de cortar laços com a Overstock, tanto como CEO como membro do conselho de administração", escreveu o ex-executivo na sua carta de demissão, noticia a Reuters.

Byrne admitiu na semana passada que durante três anos teve uma relação com Butina, condenada por "conspiração" por seduzir integrantes proeminentes da Associação Nacional de Rifles (NRA) com o objetivo de se infiltrar na classe política americana.

Butina é a única russa detida e condenada nos EUA pela investigação por interferência de Moscovo nas eleições presidenciais de 2016 e atualmente cumpre uma sentença de 18 meses de prisão.