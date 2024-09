Jonathan Meijer, que se negou a participar no filme "O Homem com Mil Filhos", afirmou esta terça-feira, na TV pública dos Países Baixos NPO1, que os números do documentário não são precisos.

Segundo a série, o "superdoador" de 43 anos teria originado até 3.000 filhos, um número que ele nega.

"Quinhentos e cinquenta é o número que conheço com certeza. Tudo o demais são apenas especulações", afirmou numa entrevista. "Por isso, entrei com uma ação para combater estas mentiras" e garantir que a plataforma de streaming elimina o documentário.

No ano passado, um tribunal proibiu Meijer de continuar a doar esperma e determinou que ele desinformou deliberadamente os futuros pais sobre a quantidade de filhos que havia originado.