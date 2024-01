À chegada ao pavilhão 1 da FIL, em Lisboa, Daniel Adrião confirmou que terá “vários camaradas” na comissão nacional e na comissão política nacional, destacando o “esforço muito grande” de Pedro Nuno Santos “de unificação”.

“Esse esforço é assinalável e eu quis corresponder a essa vontade do líder de unificar o partido e de sairmos daqui do congresso com o partido 100% unido em torno do líder do PS e em torno do futuro primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos”, disse.

Quanto a prioridades políticas para o novo ciclo, Daniel Adrião apontou a reforma do sistema político e do sistema eleitoral como “muito importantes para reganhar a confiança dos portugueses” e disse que irá procurar “sensibilizar” a nova direção socialista para incluir esse tema no programa que apresentará às legislativas de 10 de março.

Daniel Adrião, que chegou ao congresso com apenas 1% dos votos para secretário-geral e com cinco delegados eleitos, garantiu quatro lugares entre os 251 efetivos da Comissão Nacional e dois lugares entre os 65 efetivos da Comissão Política de Pedro Nuno Santos.

O 24.º Congresso Nacional do PS decorre na FIL [Feira Internacional de Lisboa], e termina no domingo, consagrando Pedro Nuno Santos como secretário-geral socialista.