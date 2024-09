Desde J.D. Vance, companheiro de candidatura do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, até legisladores e influentes republicanos, muitos têm divulgado um boato contra a crescente população haitiana que vive em Springfield, uma cidade no estado de Ohio (região do Midwest), acusando-a de comer patos e gatinhos.

"Protejamos os nossos patos e gatinhos em Ohio!", publicaram na sua conta no X membros republicanos do Comité Judiciário da Câmara dos Representantes, acompanhando a mensagem com uma imagem artificial de Trump resgatando esses dois animais.

O senador Ted Cruz também divulgou uma imagem com gatinhos e pediu, em nome deles, votos para Trump: "para que os imigrantes haitianos não nos comam".

A imigração é considerada um tema crucial na campanha rumo à disputada eleição, e certamente estará presente durante o primeiro — e talvez único — debate presidencial que ocorrerá entre Trump e a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, nesta terça-feira.

A versão dos "caçadores haitianos de animais de estimação" surgiu após contas nas redes sociais amplificarem a notícia sobre uma mulher em Ohio que supostamente matou e comeu um gato doméstico.

Embora nenhuma prova tenha vinculado a mulher a imigrantes ou à comunidade haitiana, as imagens da sua prisão foram amplamente replicadas por internautas influentes.

A polícia local rapidamente desmentiu a teoria conspiratória e negou a existência de "relatos credíveis ou afirmações específicas de que animais de estimação tenham sido feridos, atacados ou maltratados por membros de comunidades imigrantes".

Entre aqueles que difundiram imagens relacionadas à notícia falsa, vista milhões de vezes, está o próprio Elon Musk, dono do X e apoiante de Trump.

O seu companheiro de candidatura, J.D. Vance, incentivou os rumores ao dizer que as notícias "mostram que pessoas tiveram os seus animais de estimação sequestrados e devorados por gente que não deveria estar neste país".

Até Trump publicou na sua rede, Truth Social, que "20 mil imigrantes haitianos foram despejados na pequena cidade de Springfield, Ohio", referindo-se ao crescimento da população de imigrantes da empobrecida nação caribenha.