Armazém JFK8, localizado no distrito de Staten Island (Nova Iorque) The union spent $120,000 overall, raised through GoFundMe, according to Mr. Smalls. “We started this with nothing, with two tables, two chairs and a tent,” he recalled. Amazon spent more than $4.3 million just on anti-union consultants nationwide last year, according to federal filings. When the first coronavirus cases were confirmed at JFK8 in March 2020, Mr. Palmer and Mr. Smalls confronted managers with safety concerns. Employees were increasingly worried about rising infection rates and felt that Amazon was not notifying them about cases in a timely manner, managers documented in newly released court records. But Amazon refused to pause operations, saying it had taken “extreme measures” to keep workers safe. The pandemic had turned JFK8 into a lifeline for the city, where 24/7 shifts and a fleet of trucks delivered supplies as it went into lockdown. After the firing, the chief counsel’s smear against Mr. Smalls — a full apology came only later — and the dismissal of another protester, the two friends resolved to take action. Mr. Smalls was outspoken, Mr. Palmer deliberate. They were both Black men from New Jersey and the same age (31 then, 33 now). Both had dropped out of community college, prided themselves on high scores on Amazon’s performance metrics and once hoped to rise within the company. “Trabalhamos, divertimo-nos e fizemos história. Congratulo-me com o primeiro sindicato da Amazon na América”, escreveu o novo líder sindical Christian Smalls na rede social Twitter, no dia um de abril. As histórias de lutas e denúncias entre a Amazon, o segundo maior empregador do setor privado nos Estados Unidas da América, com mais de 800 mil funcionários, e os seus trabalhadores são longas, com a empresa a ser várias vezes criticada pelo seu comportamento em termos de responsabilidade social e ambiental por associações e vários empregados. O mal-estar foi ampliado pela pandemia. O conglomerado fundado por Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, quase que duplicou o seu lucro em 2020, para 21 mil milhões de dólares (18 mil milhões de euros), graças à explosão da procura em contexto de pandemia, mas os trabalhadores queixam-se de cadências infernais e riscos para a saúde. A Amazon chegou até a ser confrontada com relatos de trabalhadores obrigados a urinar no local de trabalho, em garras de plástico, por falta de tempo para se deslocarem à casa de banho. A empresa negou-o, apesar das notícias e fotografias divulgadas por vários meios. Ainda esta semana, o The New York Times denunciou o despedimento de duas designers informáticas e ativistas climáticas pelo conglomerado da Amazon, considerado “uma medida de represália” pela agência federal encarregada do Direito do Trabalho. No entanto, e apesar de tudo o que já aconteceu, esta é uma história diferente. Um homem negro de 31 anos, num país onde apenas cerca de 10% dos trabalhadores são sindicalizados, com o apoio do melhor amigo, levou a cabo uma luta de 11 meses que terminou este mês de abril com a criação do primeiro sindicato da Amazon nos EUA. Contra os milhões e toda a campanha da empresa, David conseguiu derrotar golias. Christian, tratado na imprensa norte-americana apenas por Chris, foi demitido em março de 2020 pela gestão da empresa, por ter organizado uma greve para denunciar a falta de proteção aos trabalhadores após um surto de covid-19, quando trabalhava como supervisor no centro de distribuição da fábrica JFK8, localizada no distrito de Staten Island (Nova Iorque) De acordo com a empresa, Christian Smalls não seguiu os protocolos de segurança ao parecer nas instalações, apesar de ter sido solicitado a se colocar em quarentena após ser exposto ao novo coronavírus SARS-CoV-2. Após dois dias de contagem dos votos dos funcionários, mais de 50% dos trabalhadores da fábrica JFK8, localizada no distrito de Staten Island (Nova Iorque), votaram a favor da sindicalização, embora os resultados ainda não tenham sido confirmados pelo Conselho Nacional de Relações Laborais, de acordo com vários meios de comunicação locais. No total, 2.654 funcionários manifestaram-se a favor do sindicato, face aos 2.131 que se mostraram contra. Após meses de luta, os cerca de 6.000 funcionários de estas instalações adiantaram-se a outros colegas no país, que também se manifestaram contra a gestão da Amazon para exigir melhores condições laborais. A empresa opôs-se à sindicalização dos seus trabalhadores desde o início, tendo colocado até nas instalações do JFK8 cartazes a pedir aos trabalhadores para votarem “não”. A Amazon também lançou um ‘site’ na Internet para tentar colocar os funcionários contra ideia da sindicalização, frisando que o sindicato é “um grupo de fora” que representa até “aqueles que não votam”. Sobre o Sindicato dos Trabalhadores da Amazon, criado por Christian Smalls, que foi demitido em março de 2020, a empresa ressalta que “não tem experiência”, que “nunca negociou um acordo sindical” e que “nunca administrou os milhões de dólares que receberá dos salários” dos funcionários da empresa. Como outras grandes empresas que se opõem a qualquer tipo de organismo sindical, a Amazon enfatizou que alegadamente é melhor manter uma comunicação direta entre a empresa e o trabalhador do que através de terceiros. Christian Smalls foi demitido pela gestão por ter organizado uma greve para denunciar a falta de proteção aos trabalhadores após um surto de covid-19, quando trabalhava como supervisor no centro de distribuição. De acordo com a empresa, Christian Smalls não seguiu os protocolos de segurança ao parecer nas instalações, apesar de ter sido solicitado a se colocar em quarentena após ser exposto ao novo coronavírus SARS-CoV-2. Os sindicatos revivem? - A proporção de trabalhadores americanos sindicalizados caiu de quase 20% em 1983 para cerca de 10% em 2021, segundo a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos. Na Amazon, os trabalhadores de um depósito de Bessemer, Alabama, votaram no ano passado por esmagadora maioria contra uma proposta de sindicalização apoiada pelo Sindicato dos Varejistas, Atacadistas e Lojas de Departamento (NLRB). Mas a NRLB pediu para realizar uma nova votação, alegando que a Amazon interferiu na eleição por meio de pressões aos trabalhadores. Na nova votação, 993 trabalhadores votaram contra formar o grupo trabalhista e 875 se pronunciaram a favor. No entanto, 416 cédulas foram "impugnadas", o que é uma quantidade "determinante", segundo a NLRB. Isso significa que o número de cédulas ainda a serem resolvidas é grande o suficiente para decidir o resultado final. Os responsáveis pelo sindicato disseram na quinta-feira em coletiva de imprensa que sua campanha do ano passado - que foi apoiada até pelo presidente Joe Biden - ajudou a impulsionar medidas semelhantes em todo Estados Unidos. Na rede de cafeterias Starbucks, surgiu um movimento para mudar a dinâmica trabalhista em dois estabelecimentos do norte do estado de Nova York. Desde então, campanhas sindicais estão se desenvolvendo em mais de 150 estabelecimentos da multinacional. No Starbucks, a campanha foi liderada principalmente por trabalhadores jovens e universitários. Campanhas sindicais também foram bem-sucedidas recentemente em museus, ONGs, empresas de comunicação e universidades. Além desses setores, os sindicatos batalharam para ganhar espaço, especialmente em estados do sul e do oeste, onde a porcentagem de funcionários sindicalizados é particularmente baixa. NEW YORK, NEW YORK - MARCH 25: Amazon's JFK8 Staten Island fulfillment center is seen in Staten Island on March 25, 2022 in New York City. Workers at Amazon's Staten Island fulfillment center will be holding in-person voting over the course of the next five days on whether to unionize. If it succeeds, this could be the first U.S. union in Amazon's 27-year history. A union reelection at the company's Bessemer, Alabama, facility will also close today after a nearly two-month voting period by mail. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

créditos: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP