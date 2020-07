Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Kanye West, Apple, Uber. São inúmeras as contas de Twitter de personalidades e grandes empresas que foram pirateadas num esquema falso que prometia receber fundos através da criptomoeda Bitcoin.

O ataque de dimensões mundiais persiste. Em algumas contas a mensagem já foi apagada, mas reapareceu, de acordo com meios internacionais. Vários utilizadores do Twitter estão a cair no tema e a enviar dinheiro - a publicação promete dobrar o valor recebido - e o montante alocado ao esquema já ultrapassa os 100 mil dólares.

Um representante do cofundador da Microsoft já veio a público confirmar que o tweet não foi feito por Bill Gates. "Parece que isto faz parte de um grande problema que o Twitter está a enfrentar. O Twitter está ciente da situação e a trabalhar para recuperar a conta."