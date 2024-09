Luís Montenegro chegou aos Estados Unidos da América na terça-feira à noite, já de madrugada em Lisboa, para o debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU).

Hoje, antes de se reunir com António Guterres, o chefe do Governo PSD/CDS-PP irá intervir num painel de alto nível sobre sustentabilidade dos oceanos e num debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre liderança para a paz.

Segundo o programa divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, no evento organizado por Volodymyr Zelensky com países que subscreveram acordos de segurança com a Ucrânia será adotada uma declaração conjunta que Portugal irá subscrever.

Pelo meio, Luís Montenegro participará num almoço de trabalho do Grupo de Líderes do Pacto de Paris para as Pessoas e o Planeta (4P).

Ao fim do dia, o primeiro-ministro estará na habitual receção oferecida pelo presidente norte-americano, Joe Biden, aos chefes de Estado e de Governo que participam na Assembleia Geral da ONU.

A sua intervenção de estreia perante a Assembleia Geral da ONU está marcada para a tarde de quinta-feira, terceiro dia do debate geral desta 79.ª sessão anual, que começou na terça-feira.

No contexto de incêndios em Portugal, na semana passada, Luís Montenegro decidiu reduzir a duração da sua viagem a Nova Iorque, inicialmente prevista para entre segunda e quinta-feira.

Esta é a sua vez nos Estados Unidos da América, onde já esteve em julho, para participar na Cimeira da NATO, em Washington.

O chefe do Governo PSD/CDS-PP aproveitou esta deslocação para dois encontros com representantes de comunidades emigrantes portuguesas. Esteve em Mineola, Long Island, logo à chegada aos Estados Unidos da América, na terça-feira à noite, e estará em Newark, na quinta-feira à noite, antes de partir de regresso a Portugal.

Em Nova Iorque, encontra-se também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que na segunda-feira interveio em representação de Portugal na Cimeira do Futuro promovida pelo secretário-geral da ONU.

Esta sessão da Assembleia Geral da ONU tem como tema "Não deixar ninguém para trás: agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras".

A representação de Portugal no debate geral anual nas Nações Unidas tem alternado entre Presidente da República e primeiro-ministro.

Em 2016, 2018, 2019, 2021 e 2023 foi o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a deslocar-se a Nova Iorque. Em 2017, 2020 e 2022 a intervenção perante a Assembleia Geral coube ao anterior primeiro-ministro, António Costa.

Portugal, que lançou em 2016 a candidatura vencedora de António Guterres a secretário-geral da ONU, entretanto reconduzido no cargo em 2021 e com mandato até ao fim de 2026, é candidato a um lugar de membro não-permanente no Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-28.