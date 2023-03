A partir de agosto, a viagem de 12 mil quilómetros começa em Istambul, passa pelo Golfo da Finlândia, com uma visita ao Nordkapp (o ponto mais a norte da Europa continental) e termina em Londres.

A companhia indiana, sediada em Nova Deli, Adventures Overland vai lançar a "mais longa viagem de autocarro".

Com capacidade para 30 passageiros, os interessados terão de pagar cerca de 22 500 euros. O valor pode ser alto, mas não se trata de uma viagem num autocarro normal. O pesado de passageiros da Adventures Overland está classificado como luxuoso e "desenhado para ser confortável em grandes distâncias".

Os itinerários originalmente planeados previam passagens pela China e Rússia, no entanto, como estes dois países estavam com as fronteiras terrestres fechadas aos visitantes internacionais teve de ser ajustado. Para os fundadores da empresa, que começou por organizar viagens de carro da Índia a Londres, Tushar Agarwal e Sanjay Madan, as rotas são pensadas para que a viagem seja o mais prazerosa possível.

"Cada rota, em cada país, é desenhada para que a viagem seja o menos penosa possível e para que os participantes possam adquirir conhecimento sobre os locais, sempre em boas mãos", afirmou Agarwal à CNN.

"Queremos providenciar uma experiência de classe, num ambiente seguro. É a nossa prioridade. Tudo o que seja documentação, visas, licenças, para que o participante não se tenha de focar nisso, nós tratámos", finalizou Agarwal.

De acordo com o Livro dos Recordes Guinness, a viagem recorrente mais longa de autocarro sai do Peru, Lima e chega ao Rio de Janeiro, Brasil, 6 200 quilómetros depois.

A primeira viagem da Adventures Overland, parte de Istambul, Turquia, no dia 7 de agosto e está prevista chegar a Londres, Reino Unido, no dia 1 de outubro.