A teoria é simples: a fruta e os legumes (e os cereais e o leite, mas a fermentação destes é mais complexa) contêm bactérias naturais que, quando privadas de ar, podem inibir o crescimento de micróbios que, de outra forma, os estragariam. Fazem-no convertendo os hidratos de carbono e os açúcares dos alimentos num ácido, no qual os agentes patogénicos e outros micróbios lutam para se desenvolver.

Isto dá aos alimentos e bebidas fermentados o seu sabor caraterístico, bem como as famosas qualidades probióticas que alimentam a sua popularidade. No entanto, comprá-los não é barato; no supermercado um tubo de 250g de kimchi custa 5€.

Fermentar em casa, no entanto, é divertido, fácil e tem custos iniciais mínimos. A maior parte dos “ingredientes” já estão à mão, desde que tenha uma faca, fruta ou legumes frescos, um frasco, açúcar e/ou sal. Aqui está todo o kit que precisa para começar - e as coisas em que não deve desperdiçar o seu dinheiro.

O sal

“O sal deve ser de alta qualidade e sem conservantes”, diz Mark Diacono, autor de Ferment From Scratch. “Caso contrário, os conservantes estarão a atuar contra as bactérias que queremos que proliferem”. Experimente o sal Maldon (£2.70, tesco.com) ou o sal rosa dos Himalaias (£1.99, aldi.co.uk), mas qualquer sal marinho ou sal-gema de alta qualidade e sem conservantes será suficiente.

Frascos

Os frascos em que a fruta ou os legumes vão fermentar devem ser suficientemente fortes para suportar a pressão que se forma à medida que o dióxido de carbono é libertado. Pode utilizar frascos de vidro se quiser fermentar em pequena escala ou se estiver a começar.

“Gosto de usar frascos antigos da Bold Bean Co. para fazer fermentações mais pequenas rapidamente, porque são grandes e resistentes. Se tiver um orçamento apertado ou se estiver a fazer experiências, use frascos reciclados”, diz a cozinheira ucraniana e escritora de comida Olia Hercules, que dá regularmente aulas de fermentação. Lembre-se de desenroscar os frascos regularmente para libertar os gases, ou terá uma confusão nas suas mãos.

Os frascos Kilner suportam melhor a pressão, existem numa variedade de tamanhos e muitas vezes com tampas. Se acha que já tem problemas suficientes na sua vida para não se lembrar de retirara a pressão do kimchi, pode até comprar uma válvula para enroscar no Kilner, “para não ter de se preocupar em tirar a pressão”.

Pesos

O mais importante, quando se fermentam alimentos, é que não entre ar. Isto significa usar um frasco com um selo hermético, mas também garantir que o que está a ser fermentado está sempre submerso na salmoura. Pode usar qualquer peso caseiro aqui, desde que seja estéril - Diacono usa sacos de congelação cheios de água - mas para ter paz de espírito, ele recomenda “pickle pebbles”: “discos de vidro que se encaixam perfeitamente dentro do frasco e empurram para baixo o chucrute ou o pepino em conserva que fez”.

A necessidade de manter os legumes submersos e a salmoura ocasionalmente atestada é a razão pela qual Jefferson evita as panelas de barro. “É preciso estar sempre a verificar a vedação da água e não se consegue ver o que se passa - o que é menos preocupante quando é tudo de vidro.”

Musselina e peneira

No entanto, as bebidas fermentadas são diferentes; a kombucha, o tepache e similares precisam de ar para fermentar. Para estas, vai precisar (para além do seu jarro) de um pouco de musselina, uma peneira, e algumas garrafas de vidro que possam suportar alta pressão. A musselina fica sobre o frasco enquanto a fruta (ou o chá, no caso da kombucha) está a fermentar, antes de ser coada para a garrafa pronta a servir.

Coisas de que não precisa

Há algumas coisas que pensamos que podemos precisar, mas que na verdade não precisamos - pelo menos quando estamos a começar. Uma mandolina (máquina de corte) é uma delas. Joe Woodhouse, escritor e autor do livro Your Daily Veg, diz que gosta da sua bandolim de aço inoxidável Bron Coucke porque já dura há 20 anos e “consegue-se pôr tudo no mesmo formato, para que esteja a fermentar ao mesmo ritmo - e dá uma sensação de chef”, diz ele - mas nem ele nem ninguém acha que são necessários. Uma faca afiada é suficiente; o entusiasta da fermentação e cofundador do mercado online de agricultores, Wylde Market, Nick Jefferson recomenda Robert Welch para uma qualidade acessível.

O equipamento e os produtos de esterilização não são apenas desnecessários; são contraproducentes. O kit que utiliza deve estar limpo, mas não esterilizado. Basta uma máquina de lavar loiça ou água quente com sabão, diz Hercules. Um livro de receitas de fermentação pode ser bom para o ajudar nos primeiros tempos - para além do seu próprio livro, Diacono sugere Of Cabbages and Kimchi de James Read - mas existem muitos guias online.

Por último, mas não menos importante, vai precisar de um frigorífico para armazenar e manter os seus fermentos quando estiverem prontos para serem consumidos.

*por Claire Finney, The Guardian