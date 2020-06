Comissão Permanente do PS elogia “inestimável serviço” prestado por Mário Centeno

A Comissão Permanente do PS considerou hoje que Mário Centeno, prestou "um inestimável serviço" ao país e à União Europeia enquanto presidente do Eurogrupo.

Esta posição foi transmitida pelos socialistas através de uma nota na sequência do anúncio da saída de Mário Centeno do cargo de ministro de Estado e das Finanças sendo substituído por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.

"O professor Doutor Mário Centeno, no desempenho das funções de ministro das Finanças, prestou um inestimável serviço ao país e à União Europeia. Fê-lo com extraordinária competência técnica e política e dedicado sentido de serviço público", escreve-se nesta nota subscrita pela direção restrita dos socialistas.

A Comissão Permanente do PS acrescenta que Mário Centeno contribuiu para "demonstrar no país e na Europa que havia uma alternativa à austeridade".

"E é justo reconhecer as suas qualidades humanas patentes no seu espírito de equipa e no humanismo da sua conduta. O PS está-lhe grato pelo seu serviço ao país", acrescenta-se.

PSD diz que Centeno “não tinha condições para continuar” e espera que não seja “remodelação premiada”

O PSD afirmou hoje que, tal como defendeu há duas semanas, Mário Centeno "não tinha condições para continuar" como ministro das Finanças, dizendo esperar que não seja "uma remodelação premiada" com a ida para governador do Banco de Portugal.

"Há duas semanas, o presidente do PSD, Rui Rio, disse que Mário Centeno não tinha condições para continuar como ministro das Finanças. Confirmou-se aquilo que o presidente do PSD na altura afirmou, todos percebemos que nestas duas semanas estivemos a viver um ligeiro teatro", afirmou o deputado Duarte Pacheco, em declarações aos jornalistas no parlamento.

O deputado acrescenta que o partido espera que esta não seja "uma remodelação premiada à revelia do parlamento", referindo-se à possibilidade de Mário Centeno vir a ser o próximo Governador do Banco de Portugal.

"Não podemos usar o Estado como forma de premiar comportamentos ou amigos, as instituições têm a sua dignidade", afirmou, defendendo que deve existir "um período de nojo" entre a passagem por funções legislativas e reguladoras.

Sobre o futuro ministro das Finanças, João Leão, o deputado do PSD considerou-o "uma pessoa competente" e disse esperar que tenha maior transparência e seriedade do que o seu antecessor.

BE diz que saída de Centeno “tornou-se evidente” com o episódio do Novo Banco

O BE afirmou hoje que a saída de Mário Centeno de ministro das Finanças "tornou-se evidente" desde a injeção de capital no Novo Banco sem o conhecimento do primeiro-ministro, e considerou que haverá uma "solução de continuidade" nas Finanças.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, a deputada e dirigente do BE Mariana Mortágua salientou que, para o partido, "o mais importante não é a discussão de nomes, mas de políticas", nomeadamente do Orçamento Suplementar hoje aprovado pelo Governo.

"Esta saída de Mário Centeno do cargo de ministro das Finanças tornou-se evidente com o episódio de injeção do Novo Banco, sem auditoria independente, e sem que aparentemente o primeiro-ministro tivesse tido conhecimento", frisou.

Quanto à escolha de João Leão para suceder a Centeno, o BE classificou-a como de "continuidade", dizendo esperar ter a "mesma abertura das Finanças para negociar no futuro como teve no passado".

Questionada sobre a possibilidade de Mário Centeno vir a ocupar o cargo de governador do Banco de Portugal, a deputada do BE considerou que esta é uma discussão "demasiado séria e complexa" para se centralizar apenas numa figura.

"A grande questão é a proteção do Banco de Portugal dos interesses dos banqueiros, é uma instituição que está infiltrada por banqueiros", disse, considerando que não se pode tratar da mesma forma "governantes e banqueiros" no acesso ao banco central.

PAN defende que Centeno deveria ficar e está contra passagem para Banco de Portugal

Pelo “interesse superior do país, Mário Centeno deveria manter-se” no cargo, afirmou André Silva, em declarações aos jornalistas no parlamento, num comentário à remodelação governamental que levou à sua substituição pelo secretário de Estado do Tesouro, João Leão.

O deputado do PAN ironizou que “há aqui um superior interesse do Governo e Mário Centeno em ocupar a cadeira de governador do BdP.

“Continuaremos a lutar para que não isso aconteça”, prometeu André Silva.

“Não há falta de ética na pessoa [Mário Centeno], mas há grande falta de ética na passagem de ministro das Finanças para o Banco de Portugal”, acrescentou.

Para o PAN, o ministro “deveria manter-se” no executivo, “por uma questão de credibilidade e estabilidade do país, em matéria económica e financeira, na imagem de país no estrangeiro, nos mercados que Mário Centeno conseguiu granjear”.

André Silva considerou que uma falta de respeito pelo parlamento a saída de Centeno no dia em que estava agendado um debate sobre as regras de nomeação do governador do Banco de Portugal.

Comissário europeu diz que Centeno fez “excelente trabalho pela Europa” no Eurogrupo

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, considerou hoje que Mário Centeno, até agora ministro português das Finanças e líder do Eurogrupo, fez um “excelente trabalho pela Europa” à frente do fórum informal de ministros da zona euro.

No dia em que foi anunciada a saída de Mário Centeno do Governo e, consequentemente, da liderança do Eurogrupo, Paolo Gentiloni escreveu uma curta mensagem na rede social Twitter: “Mário, fizeste um excelente trabalho pela Europa”.

Esta foi a primeira reação de Bruxelas à saída de Mário Centeno, que será oficialmente comunicada ao Eurogrupo na quinta-feira.

Paolo Gentiloni, que é representante do executivo comunitário nas discussões do Eurogrupo sobre a resposta à crise gerada pela pandemia, disse em entrevista à agência Lusa – divulgada no início de maio – que “valorizava bastante” a liderança de Mário Centeno naquele fórum de ministros das Finanças.

“Valorizo bastante o que Mário Centeno está a fazer. Ele é um presidente [do Eurogrupo] muito bom, pelo que se ele quiser concorrer a um segundo mandato – não sei se ele quer – seria muito bom”, declarou na altura.