A Bolsa Nacional Powered by Follow The Sun é uma iniciativa promovida pela Gap Year Portugal e financiada pelo João Amorim e parceiros que premeia jovens com uma bolsa de até 6.500€ para realizarem o seu gap year.

Esta parceria nasce este ano do desejo de João Amorim, o primeiro vencedor da Bolsa Nacional de gap year, de retribuir a oportunidade que transformou a sua vida há 10 anos. Agora, é ele quem assume o papel de financiador, permitindo que outros/as jovens embarquem na mesma experiência enriquecedora que marcou o início da sua jornada. Um gap year é uma pausa no percurso de vida tradicional na qual é proposto aos jovens a saírem da zona de conforto e embarcarem num novo desafio. Muitos jovens aproveitam este período para viajar e para se lançarem a viver novas experiências, fora do comum e do habitual da sua vida rotineira. Destina-se a jovens de 18 a 35 anos que residam em Portugal e, ou tenham nacionalidade portuguesa ou tenham frequentado o sistema de ensino português, durante pelo menos um ano completo. As candidaturas devem ser realizadas individualmente ou em pares através da submissão de um vídeo motivacional, onde expõe quais as suas motivações para a realização do gap year. Numa segunda fase terão de entregar um plano de gap year onde estes descrevem em mais detalhe o porquê, o seu roteiro e orçamento do mesmo. Os jovens que apresentem o melhor projeto de gap year serão premiados com uma bolsa de 5.000€ (para uma candidatura individual) ou 6.500€ (no caso de uma candidatura conjunta) para realizarem o seu gap year. As candidaturas podem ser feitas até dia 1 de junho de 2025.