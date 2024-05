A informação foi transmitida pelo porta-voz da conferência de líderes, deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira, no final da reunião.

O deputado anunciou os agendamentos que foram definidos, incluindo o debate sobre "o estado da nação" no dia 12 de julho.

Antes da interrupção dos trabalhos antes das férias haverá ainda um último plenário, no dia 19 de julho, apenas para votações, disse Jorge Paulo Oliveira.

Em 12 de junho, o parlamento vai fazer eleger os órgãos externos, incluindo os seus representantes no Conselho de Estado. Para esse dia estão agendadas também declarações políticas.

Um dia antes, está agendado um debate potestativo pedido pelo CDS-PP, cujo tema não foi anunciado. No dia 19 de junho, será a vez de o Chega fixar a ordem do dia.

No dia seguinte, em 20 de junho, os deputados debatem as propostas de Chega, IL e BE para constituição de uma comissão de inquérito em torno da gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A eleição dos cinco representantes da Assembleia da República para o Conselho de Estado esteve prevista para sexta-feira, mas foi adiada.