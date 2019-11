O clima é o tema do dia. Seja dentro ou fora do parlamento. Esta tarde, no hemiciclo, os vários partidos discutem com o primeiro-ministro em mais um debate quinzenal. A abertura, a cargo da bancada socialista, passou logo pelo ambiente: Portugal "foi o primeiro a assumir o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050".

Depois do PS, interpelam o primeiro-ministro o PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN, PEV e dos deputados únicos do Chega, Iniciativa Liberal e Livre.

O debate sobre as questões ambientais deverá dominar a agenda política internacional nos próximos dias, com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas — COP 25 a decorrer em Madrid a partir da próxima segunda-feira.

Mas pelo caminho, a discussão passa por muitos lados. Eis os principais temas dos vários partidos:

PS: Salários

A discussão começou pelos salários — com um elogio ao governo de António Costa. Após a intervenção da líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, que se congratulou com a evolução da redução da pobreza no país, o primeiro-ministro afirmou que os mais recentes indicadores assinalam que Portugal, ao longo dos últimos quatro anos, tem registado uma trajetória de subida do salário mediano e uma redução da intensidade e do risco de pobreza.

Na sequência da intervenção de Ana Catarina Mendes, também advertiu que "o combate" tem de prosseguir, sobretudo para a eliminação de trabalhadores pobres, o primeiro-ministro referiu que, na terça-feira, "ficou a saber-se que há menos 500 mil pessoas em situação de risco de pobreza ou de exclusão social e que há menos 400 mil pessoas que se encontram em situação de privação material severa".

"Sabemos também que a redução da taxa do risco de pobreza abrangeu quer as crianças, quer os idosos, quer ainda os desempregados - abrangeu todos os setores onde a pobreza tinha maior incidência.", defendeu, antes de apontar que esta redução "ocorre num contexto de melhoria do rendimento mediano".

"Essa melhoria do rendimento mediano também eleva o valor a partir do qual se considera um cidadão em risco de pobreza. Apesar dessa elevação da definição de limiar da pobreza, temos hoje menos pessoas em situação de pobreza. Isto é uma dupla vitória: Significa que o salário mediano tem subido e que, mesmo assim, o risco de pobreza continua a diminuir", reforçou o líder do executivo.

PSD: Englobamentos

Depois da abertura por Ana Catarina Mendes, seguiu-se o líder da bancada social-democrata Rui Rio. O presidente do PSD alertou o governo de que um eventual englobamento de todos os rendimentos no IRS afetaria a “já miserável” taxa de poupança. Porém, António Costa reitera que o tema não deverá constar do próximo Orçamento do Estado.

“Portugal não precisa de mais impostos, Portugal precisa de menos impostos, também aqui na questão do englobamento estamos a falar de mais ou menos impostos”, afirmou Rui Rio, defendendo que “em Portugal ninguém vive de rendimentos de capital”, provocando protestos nas bancadas mais à esquerda.

O líder do PSD centrou toda a intervenção em política fiscal, desafiando ainda António Costa — como, aliás, fez repetidamente na campanha eleitoral — a excluir a possibilidade de repor o imposto sucessório, que terminou em 2004. Na resposta, o primeiro-ministro acusou Rio de ter uma “vontade imensa de ter discussões fora de tempo” e referiu que a reposição do imposto sucessório foi ponderada há quatro anos pelo PS, mas afastada após as negociações com PCP, BE e Verdes, e nem sequer constou das propostas socialistas às legislativas deste ano.

Quanto ao englobamento de todos os rendimentos em sede de IRS, que tem sido defendido pelos partidos mais à esquerda, Costa pediu ao presidente e líder parlamentar do PSD para não “criar papões”.

“O senhor deputado, que foi eleito para um mandato de quatro anos, se alguma vez chegarmos a discutir o englobamento ainda cá estará para termos essa discussão em devido tempo. Tenho quase por certo que não teremos essa discussão no Orçamento para 2020”, afirmou, reiterando uma posição que já tinha manifestado no último debate quinzenal em resposta ao deputado único da Iniciativa Liberal.

Costa acusou mesmo Rio de “procurar imitar” o deputado Cotrim de Figueiredo, ao suscitar “não qualquer proposta que o Governo tenha apresentado ou anunciado, mas hipóteses que vai simulando de um ponto de vista académico, cada uma delas mais absurda”.

BE: Suborçamentação da saúde

Catarina Martins trouxe a debate o orçamento da saúde. A líder bloquista perguntou ao primeiro-ministro qual a estratégia para este setor que estará presente no Orçamento do Estado para 2020 e se será "mais da mesma suborçamentação".

O primeiro-ministro comprometeu-se a apresentar "muito brevemente" a programação dos investimentos na saúde para a legislatura, incluindo a "redução sustentada do nível de suborçamentação", em resposta à líder do BE, Catarina Martins.

"Aquilo que lhe gostaria de dizer é que, muito brevemente, terá uma agradável surpresa com a programação para o conjunto da legislatura não só dos grandes investimentos que já são conhecidos nos cinco novos hospitais, mas também dos investimentos mais pesados em unidades hospitalares, nos cuidados de saúde primários, na evolução das unidades de saúde familiares e também na redução sustentada do nível de suborçamentação", prometeu o primeiro-ministro.

Afirmando que "a suborçamentação é uma realidade crónica que tem de ser eliminada", António Costa assumiu o compromisso de "programar sustentadamente a eliminação dessa suborçamentação", acrescentou, considerando que "com suborçamentação nunca haverá boa gestão".

