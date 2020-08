Para a OM, esta decisão vai em sentido oposto às boas práticas de “testar, testar, testar”, que têm vindo a ser defendidas por várias estruturas, nomeadamente pela própria Organização Mundial de Saúde.

“Esta norma poderá contribuir para um aumento do número de casos no nosso país, mesmo que não identificados como tal, uma vez que atrasa a possibilidade de travar novas cadeias de transmissão secundárias geradas por doentes assintomáticos, mas que ainda não estão registados como “positivos” por não terem feito nenhum teste de diagnóstico, adverte.

A DGS assegura, no comunicado, que que não estão a ser violadas quaisquer indicações da Organização-Mundial da Saúde (OMS). “Pelo contrário, as autoridades de saúde portuguesas continuam firmemente empenhadas na aplicação da estratégia de “testar, testar, testar”, o que já conduziu à realização em Portugal de mais de 1,6 milhões de testes, cuja percentagem de testes positivos vindo a diminuir de forma consistente ao longo das últimas semanas (2,9% na quarta-feira).

“A norma publicada nada altera a este respeito”, prevendo “justamente a realização de teste a contactos de alto risco, de acordo com a avaliação de risco pelas autoridades de saúde”, assegura a DGS.

A OM afirma estranhar também “a coincidência temporal da publicação desta norma, que surge numa altura em que o número de novas infeções no país estava a ter impacto externo ao nível do turismo”.

No seu entender, “é absolutamente inaceitável, e sobretudo muito perigoso para a saúde pública, que uma norma técnica de uma autoridade de saúde se subjugue aos interesses políticos”.

“Esta mudança na estratégia para responder a necessidades de curto prazo pode impedir-nos de concretizar um verdadeiro esmagamento da curva epidemiológica, prolonga a necessidade de manter circuitos covid-19 em toda a estrutura de saúde, com impacto negativo nos doentes não covid-19 que ficam com a resposta comprometida, e coloca-nos numa situação pior para o inverno”, alerta a OM.

Defende ainda ser essencial continuar “a conhecer as múltiplas dimensões do problema, caracterizando corretamente a realidade epidemiológica” para poder atuar em “conformidade e evitar o arrastar permanente desta primeira onda, com impacto na retoma clínica e também económica”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.735 mortos associados à covid-19 em 51.072 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).