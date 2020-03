Os efeitos da travagem na economia causados pelo surto de covid-19 já começaram a sentir-se nos pedidos de ajuda que chegam ao Gabinete de Proteção Financeira da Deco.

“Temos verificado um aumento do número de pedidos de informação na sequência desta crise”, referiu Natália Nunes, salientando a necessidade de as pessoas contactarem rapidamente a entidade credora assim que percebem que vão ter dificuldade em pagar a prestação do crédito.

A coordenadora do GPF considera que as instituições financeiras deveriam também nesta fase agilizar as vias de contacto com os clientes, disponibilizando endereço de e-mail.

De acordo com o diploma agora publicado, podem pedir a moratória os particulares que tiverem residência em Portugal e se encontrem nas seguintes situações: suspensão do contrato de trabalho devido à atual crise ('lay off'), desemprego, apoio extraordinário à redução de atividade de trabalhador independente, isolamento por quarentena ou doença, assistência a filhos ou netos ou sejam trabalhadores de entidades ou estabelecimentos encerrados durante o estado de emergência.

Ou seja, acedem à moratória dos créditos os clientes particulares que estejam numa situação que possa implicar perda de rendimentos na sequência da situação provocada pela pandemia da covid-19.

A lei esclarece ainda que "a extensão do prazo de pagamento de capital, rendas, juros, comissões e demais encargos (…) não dá origem a qualquer incumprimento contratual", pelo que esses créditos não ficam registados como crédito malparado dos bancos, uma preocupação que os bancos tinham manifestado junto do Governo, nem os clientes marcados como devedores em incumprimento.

Para pedirem a moratória, os clientes têm de remeter ao seu banco uma declaração de adesão (por meio físico ou digital), acompanhada da documentação comprovativa da regularidade da respetiva situação tributária e contributiva.

É que para pedirem a moratória de crédito os particulares e as empresas têm de ter o respetivo crédito em dia (sem incumprimento) e não podem ter dívidas ao fisco ou à Segurança Social.

Os créditos de clientes particulares e empresas em que o pagamento fique suspenso terão o seu prazo de vencimento prorrogado pelo mesmo período. Os juros vencidos durante a moratória são capitalizados, juntando-se ao montante em dívida que o cliente depois terá de continuar a pagar.

Os clientes também podem pedir que sejam suspensos só os reembolsos de capital, ou mesmo parte destes.