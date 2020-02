Num balanço hoje divulgado, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) diz que no último ano recebeu 343.310 contactos de consumidores e que o setor das telecomunicações se manteve o líder das reclamações.

Em 10 anos, as telecomunicações mereceram 539.313 relatos dos consumidores. A velocidade anunciada da internet, o período de fidelização, a dupla faturação, as práticas comerciais desleais, a cobrança pela fatura em papel e a dificuldade de cancelamento do contrato foram os principais motivos das queixas.

“O processo de migração para a TDT, com a atuação da ANACOM, a publicidade enganosa das operadoras e a deficiente estratégia de implementação do plano do apagão analógico lesou muitos milhares de consumidores. Em 2013, a Deco intentou uma ação coletiva contra a ANACOM. Até agora pouco ou nada mudou”, escreve a associação, que exige maior proteção para o consumidor.

A Deco lembra igualmente que as vendas agressivas motivam cerca de 4.000 reclamações por ano e que “as práticas comerciais desleais porta-a-porta, pelo telefone e pela internet foram uma constante ao longo destes 10 anos”.