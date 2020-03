A aplicação da medida de calamidade pública significa, explicou o ministro da Administração Interna, a "criação de uma cerca sanitária aplicada todo o município e o estabelecimento de um conjunto de restrições às atividades económicas e à circulação de pessoas".

Eduardo Cabrita esclareceu que, exceto situações excecionais, como profissionais de saúde e de socorro residentes em Ovar, abastecimento de áreas que devam continuar em funcionamento, tal como supermercados, "fica vedada a saída dos residentes de Ovar e é vedado o acesso de todos nós ao município de Ovar".

O ministro da Administração Interna explicou também que ficam interditas todas as atividades comerciais ou industriais exceto aqueles que são relativas ao setor alimentar. "Fechamos todos os restaurantes, fechamos todas as oficinas, mantém-se abertas as padarias ou supermercados na área de abastecimento alimentar. Igualmente as farmácias, bancos e postos de abastecimento de combustíveis”, diz ainda, explicando que a "medida será aplicada de imediato".

A linha do Norte que atravessa o município de Ovar irá continuará funcionar, mas "nas estações situadas nesse município, não haverá entrada nem saída de passageiros".

"Esta é uma batalha de todos (...) que nos une a todos os cidadãos e à autarquia de Ovar", referiu o ministro manifestando "toda a solidariedade" com o município.

O ministro Eduardo Cabrita pede "compreensão pela "absoluta restrição" imposta no concelho. Despacho entrou hoje em vigor e permanece até 2 abril, podendo ser revogado.

Para explicar a dimensão de saúde pública que justifica esta medida a Ministra da Saúde, Marta Temido, tomou depois a palavra.

"Esta tarde, na sequência daquilo que vem sendo a evolução epidemiológica da Covid-19 na região do centro, o senhor delegado regional de saúde emitiu um despacho no qual considerava que nos encontramos nesta área numa zona compatível com um quadro de transmissão comunitária ativa da doença. Isto constitui um risco de transmissão generalizada e a possibilidade de poderem ocorrer novas cadeias de transmissão", explicou.