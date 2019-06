Nas alegações finais do julgamento, que decorrem no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, o advogado Lopes Guerreiro, sustentou que Abdesselam Tazi “não praticou nenhum crime, nem fez absolutamente nada relacionado com terrorismo”.

Para o advogado, “o único facto terrorista” no processo “foi a revisão da decisão instrutória” pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), que reverteu a decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, e fez com que o seu constituinte esteja a ser julgado neste processo por crimes de terrorismo.

A 22 de junho de 2018, o juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal pronunciou (decidiu levar a julgamento) o arguido apenas por um crime de falsificação de documento (relativo à falsificação do passaporte) e por quatro crimes de contrafação de moeda (relativos ao uso de quatro cartões de crédito falsos), que nada teriam a ver com terrorismo ou com ligações terroristas.

O Ministério Público (MP) recorreu para o TRL que, em novembro do ano passado, revogou a “decisão instrutória” do juiz Ivo Rosa e ordenou que "fosse substituída por outra que pronuncie (leve a julgamento)" Abdessalam Tazi pelos oito crimes que constam do despacho de acusação do MP, por "entender estarem fortemente indiciados os factos descritos na acusação".

Lopes Guerreiro defendeu que “não podem ser dados como provados os factos que constam da acusação” quanto aos crimes de terrorismo, sublinhando que o seu cliente já assumiu a utilização, “exclusivamente”, de quatro cartões de crédito e do passaporte falsos.