De acordo com o que revelaram os Bombeiros Sapadores de Lisboa à Lusa, o incêndio ocorreu num "edifício devoluto, ali entre a Decatlon e os correios".

O mesmo, no entanto, está já em fase de rescaldo, sendo que as autoridades ainda estão a avaliar as consequências deste incêndio de "grandes proporções", disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.