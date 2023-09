“Vamos deixar as palavras, doutor António Costa, deixe de dizer que é fazedor e faça, deixe de dizer que quer fazer um contrato e execute-o. Baixe os impostos, há condições para baixar os impostos, só não baixa os impostos se não quiser”, afirmou.

O líder do PSD falava aos jornalistas à margem de uma visita à Coudelaria de Alter, no distrito de Portalegre, no decorrer de uma ação inserida no programa ‘Sentir Portugal’, promovida pelo partido.

“Se o doutor António Costa quiser trair a classe média, vai insistir em não baixar os impostos em 2023 e alimentar a expectativa de o fazer só para o futuro, porque no próximo ano teremos uma campanha eleitoral”, acrescentou.

Luís Montenegro criticou ainda a posição do Governador de Portugal, Mário Centeno, em relação a esta matéria.

“Baixe os impostos [António Costa] sobre o rendimento do trabalho em 2023, porque a receita fiscal e contributiva está provado - venha o doutor Centeno dizer o que ele quiser - está acima daquilo que está inscrito no Orçamento do Estado, está muito acima, está mais de dois mil milhões de euros acima daquilo que é o objetivo para todo o ano, nos primeiros sete meses do ano”, alertou.

Questionado pelos jornalistas sobre a posição de Mário Centeno que alertou que “não há folga orçamental”, Luís Montenegro disse que o Governador do Banco de Portugal “não é um agente político ou pelo menos não devia ser”.

“Bem sei que ele tem uma grande propensão para descair a sua intervenção para a ação política para a qual foi lançado como ministro das Finanças e, porventura, terá outras ideias na cabeça a esse respeito, mas aquilo que me interessa, aquele que é o alvo do trabalho político do PSD, enquanto liderante da oposição, é o primeiro-ministro”, disse Montenegro.

Portalegre é o 13.º distrito escolhido pelo presidente do PSD, na sequência do compromisso que assumiu no 40.º Congresso de passar uma semana por mês nos diferentes distritos de Portugal.

Luís Montenegro está desde domingo a percorrer os 15 concelhos que compõem aquele distrito do Alto Alentejo, terminando este périplo na quarta-feira, em Portalegre.