"O meu primeiro dia em casa!

Estou tão feliz por estar em casa. Vir para casa depois de 26 dias de internamento"

São estas as primeiras linhas da última publicação de Catarina Costa no Facebook onde, desde o dia 14 de dezembro, tem vindo a partilhar a sua luta contra o novo coronavírus, depois de vários meses em que assumiu uma postura negacionista em relação à vacina.

Catarina, 38 anos, professora que trabalha na comunidade terapêutica de Santa Isabel, em Seia, testou positivo ao SARS-CoV-2 no dia 20 de novembro e passou 26 dias internada no Hospital da Guarda, 12 dos quais entubada e em coma induzido na Unidade de Cuidados Intensivos.

"Desde cedo conscientemente decidi não me vacinar contra o covid. E a vida tem o poder de nos ensinar e fazer aprender. Quando apanhei covid a 20 de novembro a luta, dia para dia, foi-se mostrando difícil e no dia 25 de novembro fui internada no hospital da Guarda. A 29 de novembro tive que ser entubada e a partir daí foi uma luta entre a vida e a morte feita a cada segundo até ao dia 11 de dezembro. O dia em que foi possível tirar o tubo novamente e já conseguia respirar sozinha. Sem ser de forma tão invasiva", escreveu.

Catarina partilha que das cinco pessoas com quem partilhou a unidade de cuidados intensivos, e que também estavam entubadas, nenhuma era vacinada. No dia em que saiu viu entrarem mais duas pessoas para aquela unidade, também elas não vacinadas.

A experiência que viveu fez com que a sua posição em relação às vacinas contra a covid-19, que têm uma alta taxa de eficácia na prevenção de doença grave e morte pelo vírus SARS-CoV-2, mudasse radicalmente.

"Deixo aqui o meu apelo a que te vacines. Se quiseres conversar, podemos fazer isso a qualquer momento.

Os números mostram que são os não vacinados que estão a ir parar aos cuidados intensivos. Nunca tive problemas de saúde crónicos, nunca fumei, sempre ligada ao campo, gostar de treinar... 38 anos Só tenho excesso de peso. Podes aprender com a minha experiência. Acredita em mim quando digo que não precisas fazer a tua experiência", relatou.

Catarina Costa vai partilhando a sua recuperação nas redes sociais. Está neste momento de regresso a casa e conta os desafios que tem de enfrentar, algo como agarrar os talheres ou a louça pode ser um verdadeiro obstáculo.