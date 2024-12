Este artigo é sobre Portalegre . Veja mais na secção Local

A presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, indicou hoje que a demissão do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo “já se efetivou” e que terá efeitos práticos no início de 2025.

Hospital Distrital de Portalegre, 22 de setembro de 2017. NUNO VEIGA/LUSA