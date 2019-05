“Foram imediatamente substituídos, não houve qualquer hiato na prestação de serviços, não há nenhum caos na urgência”, afirmou Helena Pinho aos jornalistas, acrescentando que “não houve qualquer interferência no trabalho normal, quer dos internistas, quer dos outros especialistas”.

Segundo a responsável, estes médicos, que alegaram não poder manter a acumulação de funções de chefia com a atividade assistencial, são seis de um total de 18 (de várias especialidades) que têm funções de chefe de equipa do SUP do hospital de Viseu.

“Os que se demitiram são os internistas que trabalham no Serviço de Medicina Interna. Depois há outros internistas, que também são chefes de equipa, que trabalham noutros serviços”, esclareceu.

Helena Pinho contou que o pedido de demissão, feito na semana passada, teve na origem “uma discordância com a direção clínica sobre decisões de quem vê o quê dentro do serviço de urgência”.

Para terça-feira, estão já marcadas reuniões com os chefes de equipa que se demitiram e com o Serviço de Medicina Interna, durante as quais Helena Pinho acredita que vão “chegar a um entendimento”.

A diretora clínica explicou que tem estado a ser feita “uma reorganização interna do trabalho”, havendo neste momento “uma equipa fixa na sala de emergência que não é constituída por elementos do Serviço de Medicina Interna e que faz a primeira abordagem” dos doentes.