O novo Conselho de Administração, cujos nomes não foram divulgados, está em condições de iniciar funções já na próxima semana.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde fez saber que “procedeu a mudanças em alguns conselhos de administração de ULS de acordo com novas estratégias e abordagens de gestão”.

Esta é a terceira Unidade Local de Saúde (ULS) a ser afastada depois da Lezíria e do Alto Alentejo.

Recorde-se que a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria integra o Centro Hospitalar de Leiria (CHL), o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral (ACES), os Centros de Saúde de Ourém e de Fátima (atualmente integrados no ACES do Médio Tejo), e os Centros de Saúde de Alcobaça e da Nazaré (atualmente integrados no ACES do Oeste Norte).