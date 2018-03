Mueller está a investigar a alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais de novembro de 2016, que Trump ganhou, bem como o alegado conluio com elementos da campanha presidencial do candidato republicano.

"Adoro o Presidente e só lhe desejo o melhor", escreveu John Dowd num correio eletrónico enviado hoje à Associated Press, no qual confirma que se afastou da equipa que defende Trump na investigação do procurador especial Robert Mueller.

A investigação de Mueller entrou numa fase delicada, uma vez que os defensores de Trump têm vindo a negociar com o procurador especial o alcance e as condições de uma conversa com o próprio Presidente.

Trump disse aos jornalistas que está ansioso por conversar com Mueller, mas Dowd estava bastante mais apreensivo quanto a essa possibilidade, adiantou a AP, acrescentando que os seus advogados não se comprometeram publicamente com a possibilidade de o Presidente vir a ser interrogado.

No fim de semana, Dowd emitiu um comunicado no qual apelava ao fim da investigação do procurador especial. A Casa Branca e o próprio Dowd tiveram de esclarecer essa declaração, afirmando que a equipa jurídica do Presidente não estava a pedir a demissão de Mueller.

Esta é a segunda grande mudança na equipa jurídica de Trump no último ano. Dowd assumiu o cargo deixado vago no último verão pelo procurador de Nova Iorque, Marc Kasowitz, há muito um dos elementos próximos de Trump.