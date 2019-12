“Temos de restaurar a integridade da presidência”, disse o ex-vice-presidente Joe Biden, que lidera a corrida para ser candidato do Partido Democrata na Casa Branca.

“O meu dever é explicar porque é que ele [Donald Trump] não merece ser Presidente dos Estados Unidos por mais quatro anos”, afirmou no debate.

A câmara baixa do Congresso, onde a maioria dos deputados é Democrata, decidiu, na quinta-feira, a favor do “impeachment” (destituição) de Trump, acusando-o de “abuso de poder” para obter ganhos políticos pessoais.

Agora cabe ao Senado, dominado pelos Republicanos, julgar Donald Trump, o que deverá acontecer em janeiro.

O inquérito para destituição arrancou no início de outubro, com acusações de que o Presidente teria pressionado o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyz Zelensky, para investigar a atividade, junto de uma empresa ucraniana envolvida em casos de corrupção, do filho do rival político Joe Biden.

Trump é um “mentiroso patológico” que lidera “o governo mais corrupto da história americana moderna”, sublinhou outro dos Democratas bem posicionados na corrida, Bernie Sanders.

Elizabeth Warren também criticou o Presidente, considerando que é “o mais corrupto da história recente”, secundada por Amy Lobuchar, que lembrou que “o Presidente não é um rei”.