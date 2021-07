As buscas têm continuado e foram encontrados mais corpos nos destroços do prédio, o que eleva para 24 o número de mortos, disseram hoje as autoridades locais. Há agora 124 pessoas desaparecidas.

A preocupação com um possível colapso do que ainda resta do edíficio aumentou nos últimos dias, com maior risco para as equipas de resgate e mais dificuldade nas buscas.

Raide Jadallah, dirigente dos bombeiros que estão no terreno, disse aos familiares das pessoas desaparecidas que a operação de demolição do que resta do prédio deve ocorrer “o mais rápido possível”, apontando para domingo.

Os detalhes da operação vão ainda ser finalizados e devem ser divulgados ao final da tarde.

A busca por sobreviventes, cada vez mais difícil, foi interrompida durante 15 horas na quinta-feira, com as autoridades a recearem que as secções do prédio ainda de pé desabassem.

Os trabalhos foram retomados depois de os engenheiros terem determinado que o local era seguro para continuar.

A maior parte de um prédio de 12 andares, o Champlain Towers South, localizado a uma dezena de quilómetros de Miami Beach, desabou na manhã de 24 de junho.