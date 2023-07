“Esta missão reveste-se de grande importância para os Açores, porquanto assim ficou concluído o levantamento hidrográfico costeiro de todas as ilhas dos Açores. É um projeto contratualizado com o Instituto Hidrográfico, que decorre desde 2018 e que só agora fica concluído”, avançou, em declarações à Lusa, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, o titular da pasta do Mar nos Açores, Manuel São João.

Segundo o governante do executivo da coligação PSD/CDS-PP/PPM, o projeto teve um custo de 1,55 milhões de euros, sendo financiado em cerca de 830 mil euros pela iniciativa Assistência de Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT) da União Europeia.

Os dados serão agora depositados na Direção Regional de Políticas Marítimas e darão um contributo ao executivo para “tomar as melhores decisões políticas”.

“Após estes anos, temos os dados necessários para a rede das áreas marinhas protegidas, por exemplo, para o PSOEMA [Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para a subdivisão dos Açores] e além de estar disponíveis para a comunidade científica”, salientou Manuel São João.

O titular da pasta do Mar destacou a importância deste levantamento, sobretudo em algumas ilhas em que não existiam dados.

“Havia algumas deficiências relativamente à costa de São Jorge e do sul do Pico. Eram as maiores lacunas que tinham em termos de levantamento topo-hidrográfico da orla costeira e acabaram por ser suprimidos com este estudo”, revelou.

O trabalho do Instituto Hidrográfico, órgão da Marinha Portuguesa, demorou cerca de cinco anos.

Segundo Manuel São João, registaram-se alguns “problemas de logística”, porque nem sempre existiam embarcações necessárias para alocar ao levantamento de dados nos Açores.

“Houve um esforço em cumprir, até porque precisávamos dos dados. A comissão consultiva do PSOEMA reuniu em segunda sessão plenária. Já temos [o plano] preparado para consulta pública e precisávamos mesmo destes dados para podermos avançar”, vincou.