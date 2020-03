Em comunicado, as autoridades gregas referem que entre as 06:00 de sábado e as 06:00 de hoje (horas locais), foi impedida a entrada de 9.972 pessoas na região de Evros, que faz fronteira com a Turquia.

No entanto, do lado da Turquia, o ministro do Interior, Suleyman Soylu, afirmou hoje através da rede social Twitter que nas últimas horas 76.358 pessoas saíram do país, desde Edirne, e entraram na Grécia.

Citando a polícia grega, a agência noticiosa espanhola Efe dá conta da detenção de 73 pessoas que tentaram cruzar a fronteira naquela região de Evros, ao longo das últimas 24 horas.

No sábado, a Organização Internacional para as Migrações revelou que pelo menos 13 mil pessoas já se encontravam na fronteira greco-turca, após o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ter aberto as fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados para a Europa.