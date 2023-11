Um contrato publicado no portal Base, a 30 de novembro, atribui à PTTEX, LDA., uma empresa nos Burgães, Santo Tirso, a confeção de "Roupa Interior Feminina para a Ucrânia".

De acordo com um dos documentos publicados, "o preço a pagar pela prestação do serviço do presente contrato é de 74.500€ (setenta e quatro mil e quinhentos euros), ao qual acresce o IVA no valor de 17.135€ (dezassete mil, centro e trinta e cinco euros), perfazendo um total de 91.635€ (noventa e um mil, seiscentos e trinta e cinco euros)".

Em causa estão 5 mil tops, com um valor unitário de 14,90€, sem IVA. Estas peças também serão confecionadas em vários tamanhos, entre o XS e o XL e, tal como no caso das cuecas, vão existir "nas cores coiote, verde azeitona e preto".

Tal como relativamente ao primeiro lote, o prazo de execução da empresa é de 25 dias e a encomenda deve ser entregue "nas instalações da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército (UAGME), em Samora Correia".

"O pagamento das faturas será efetuado pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, após a entrega, verificação e aceitação dos bens", é ainda explicado.

De recordar que para o primeiro lote estava previsto um preço base de 47 mil euros, sem IVA, e o segundo lote pode chegar aos 92.500€.