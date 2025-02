"Encontra-se em vias de se iniciar um projeto de modernização do parque de máquinas de venda automática na Área Metropolitana do Porto e no resto do país que vai decorrer de forma gradual, ficando concluído em 2026", disse hoje fonte da transportadora em resposta a questões da Lusa.

A Lusa tinha questionado por que motivo não foram adquiridas novas máquinas de venda automática de bilhetes para o Porto, após entrarem em funcionamento no ano passado as novas máquinas de venda automática na AML.

"O atual lote de novas Máquinas de Venda Automática apenas se destina à Área Metropolitana de Lisboa, por serem as únicas que se enquadravam no projeto de financiamento a que nos candidatámos", disse fonte da CP à Lusa.

As novas máquinas permitem, apenas na AML, a aquisição de bilhetes de longo curso e o carregamento do Passe Ferroviário Verde.

Fonte da empresa confirmou que com a modernização das máquinas na Área Metropolitana do Porto e no resto do país, estes carregamentos passarão também a ser possível com a atualização hoje divulgada.

As novas máquinas permitem a aquisição de bilhetes e passes para os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Regional, InterRegional, Urbanos de Lisboa, Urbanos de Coimbra e Urbanos do Porto como complemento de viagem.