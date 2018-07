A polícia do estado de Indiana encontrou no mês passado pequenas pílulas de cor laranja estampadas com o rosto de Donald Trump e o logo "Great Again" na parte de trás.

Como uma ferramenta de publicidade, os traficantes costumam usar formas e cores exclusivas para criar marcas notáveis ​​e manter os compradores interessados.

Os comprimidos foram encontrados entre outras substâncias ilegais, como cocaína e heroína, durante a "Operation Blue Anvil", de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela polícia do estado de Indiana.

A operação de seis dias realizada por patrulhas rodoviárias levou a 129 prisões e 272 acusações relacionadas a drogas.

As pílulas coloridas foram comparadas nas redes sociais às vitaminas Flinstones, encontradas em farmácias em todo o país, por conta do seu aspecto.