"A passagem destas linhas de instabilidade prevê-se entre o meio da manhã e meio da tarde, portanto estamos a falar de cerca de seis horas onde será mais intensa a atividade desta condição meteorológica adversa", disse o comandante André Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Entretanto, o Passeio Marítimo de Oeiras foi hoje encerrado “em toda a sua extensão”, devido ao mau tempo, anunciou o município, no distrito de Lisboa.

“O Passeio Marítimo de Oeiras manter-se-á encerrado até que as condições meteorológicas sejam favoráveis”, referiu a autarquia, em comunicado, acrescentando que se prevê agitação marítima e vento e chuva fortes, com especial incidência no período entre as 11:00 e as 16:00.