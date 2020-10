“O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) procedeu ao encerramento dos percursos pedestres recomendados na região enquanto vigorar o aviso meteorológico laranja emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)”, pode ler-se na informação divulgada pela Secretaria do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

A ilha da Madeira dispõe de 30 percursos pedestres recomendados, existindo outros três no Porto Santo.

A nota acrescenta que está igualmente fechada ao público a Quinta do Santo da Serra, na zona alta do concelho de Santa Cruz, município contíguo a leste do Funchal, “como medida preventiva”.

O IPMA colocou as costas norte e sul, as zonas montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso até às 09:00 de terça-feira devido às previsões de “chuva temporariamente forte, por vezes em regime de aguaceiros, que podem ser acompanhados de trovoada”, e vento forte com rajadas até aos 100 quilómetros horários.

Nas zonas montanhosas, estas pode ser de até 130 quilómetros/hora.

Devido às condições meteorológicas adversas, a capitania do Porto do Funchal também emitiu um aviso de mau tempo para a zona marítima, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

A Porto Santo Line, empresa concessionária do Lobo Marinho, navio que efetua as ligações entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, cancelou as viagens programadas para domingo e hoje, considerando que estavam postas “em causa a segurança do barco e dos passageiros”.

Apesar do mau tempo, não existem situações de danos graves a registar até ao final desta manhã pelas autoridades regionais.