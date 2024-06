De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de quinta-feira, “o estado do tempo em Portugal continental será influenciado por uma depressão, com expressão em altitude, centrada sobre a região da Madeira, em deslocamento para nordeste, promovendo uma circulação do quadrante sul sobre o continente e o transporte de poeiras com origem no norte de África”.

Assim, para quinta-feira está previsto um aumento da nebulosidade, “com baixa probabilidade de ocorrência de precipitação, que a ocorrer resultará em deposição de poeiras sobre as superfícies”, situação que deverá manter-se na sexta-feira, mas com um “aumento da instabilidade”, com previsão aguaceiros a partir da tarde e que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

No sábado e domingo, a concentração de poeiras irá diminuir, mantendo-se a previsão de aguaceiros, mais prováveis nas regiões norte e centro, por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, até dia 10.

Segundo o IPMA, neste período o vento soprará fraco a moderado, predominando do quadrante sul, não se descartando rajadas mais intensas durante a ocorrência dos aguaceiros.

Nas regiões norte e centro, a temperatura máxima deverá subir quinta e sexta-feira, atingindo valores entre os 30 e 35°C, sendo ligeiramente inferiores na faixa costeira.

No sábado, a temperatura irá descer para entre os 20 e 25°C, podendo ser um pouco superior em alguns locais do interior.

Na região sul, a temperatura terá também uma pequena subida na quinta-feira, com valores entre os 30 e 35°C, descendo a partir de sexta, situando-se entre 20 e 25°C.

Após a descida de temperatura no sábado, o IPMA não prevê variações significativas da mesma pelo menos até segunda-feira.