De acordo com uma nota de imprensa da bancada social-democrata, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, já aceitou este pedido de demissão.

“Perante as últimas notícias vindas a público, a deputada do PSD Maria das Mercês Borges pediu hoje a demissão de todos os cargos em que representava o grupo parlamentar ao presidente do grupo parlamentar Fernando Negrão”, refere a nota.

A deputada Maria das Mercês Borges era presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade e coordenadora da bancada do PSD na Comissão do Trabalho.

Segundo a nota, Fernando Negrão aceitou este pedido de demissão e designou para novo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade o deputado e vice-presidente da direção do grupo parlamentar Emídio Guerreiro.

Na quarta-feira, o jornal online Observador noticiou que terá sido esta deputada a registar Feliciano Barreiras Duarte na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2019 em 30 de outubro, ocasião em que este deputado esteve no plenário de manhã mas ausentou-se depois por razões familiares. No entanto, o seu nome consta do registo dos deputados que votaram contra o orçamento.

Recorde-se que o SAPO24 noticiou que o deputado social-democrata, Feliciano Barreiras Duarte, tinha votado contra o Orçamento Geral de Estado para 2019 sem se encontrar presente na Assembleia da República na altura da votação.