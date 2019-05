Maria Manuel Leitão Marques, eleita eurodeputada nas eleições de domingo, argumentou que tinha sido imposta a disciplina de voto ao grupo parlamentar.

Carlos César, presidente da bancada socialista, levantou-se para pedir a palavra e informar que não foi imposta a disciplina de voto aos deputados do PS, o que motivou agitação tanto na sua bancada, como alguns sorrisos e gargalhadas no grupo parlamentar do lado, o do PSD.

Depois da votação final global, juntaram-se ainda os anúncios de declarações de voto de Odete João e Catarina Marcelino, do PS, e de Teresa Caeiro, do CDS.

As alterações remuneratórias propostas para a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovadas na quarta-feira, na comissão de Assuntos Constitucionais, contemplem aumentos salariais para os juízes conselheiros na ordem dos 700 euros, entre outras situações, beneficiando sobretudo os magistrados colocados nos tribunais superiores.