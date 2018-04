Na reunião do órgão alargado de direção do CDS-PP, que decorreu na quinta-feira à noite na sede do partido, em Lisboa, a nova lei da paridade dominou a discussão, com a líder, Assunção Cristas, a assumir que é defensora das quotas, genericamente e por princípio, embora admita problemas na proposta de lei do Governo.

Entre os intervenientes, além de Assunção Cristas, apenas Mariana França Gouveia e Domingas Carvalhosa defenderam a lei, que foi criticada, entre outros, por Miguel Alvim, pelo porta-voz da tendência Esperança em Movimento (TEM), Abel Matos Santos, e pelo líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos.

À semelhança do que aconteceu na votação das quotas nas administrações de empresas, os deputados do CDS terão liberdade de voto, com Assunção Cristas a reconhecer, como admitiu desde que esta questão lhe começou a ser colocada publicamente, que deverá estar em posição minoritária dentro do grupo parlamentar.

Abel Matos Santos, que participou pela primeira vez numa reunião da Comissão Política, saudou o voto contra do CDS à lei da identidade de género, e argumentou contra a nova lei das quotas, considerando que constitui uma ingerência na vida interna dos partidos.